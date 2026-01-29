 Перейти к основному контенту
0

В Кургане части жителей отключали свет, тепло и водо после аварии на ТЭЦ

Фото: Николай Титов / Global Look Press
В Кургане части жителей временно отключали электроснабжение, воду и отопление из-за аварии на курганской ТЭЦ. Об этом сообщала администрация города. 

В 06:32 на генераторном распределительном устройстве курганской ТЭЦ произошло замыкание, сообщала пресс-служба «Водного Союза» города. Из-за него временно останавливали работу насосов на Арбинском водозаборе. В течение часа сооружения перевели на резервный источник питания.

В Саянске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ
Общество
Фото:nztec / VK

На месте аварии работает мэр города Антон Науменко. Восстановительные работы к 7:38 продолжались. Аварийные бригады занимались работами над теплогидравлическим режимом, чтобы в дома поступило отопление.

В зону отключения попали абоненты «Курганской генерирующей компании», включая жителей районов «Энергетики» и бульвара Солнечного. Горячая вода начала поступать в дома в 8:30.

23 января без отопления из-за крупной коммунальной аварии на Автовской ТЭЦ остались жители Кировского района Петербурга. Часть генерирующего оборудования на станции отключилась ранним утром, что привело к снижению температуры в трубопроводах до 60 градусов.

