Общество⁠,
0

В психдиспансере в Кузбассе произошло массовое заражение пациентов

Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области
Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области

Пациенты интерната для людей с психическими расстройствами массово заразились гриппом группы А в Кемеровской области, сообщает региональный СК.

Пациенты жаловались на высокую температуру и другие симптомы. СК начал доследственную проверку в учреждении. Два человека заболели внебольничной пневмонией, о чем сообщил Роспотребнадзор по региону.

В Минздраве зафиксировали рост случаев внебольничной пневмонии
Общество
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

«Благодаря мероприятиям по активному выявлению при лабораторном обследовании контактных лиц выявлено 46 человек без клинических проявлений с положительными результатами на ОРВИ, в том числе на грипп», — добавили в ведомстве. В интернате проведут дезинфекцию, а за людьми, имевшими контакт с зараженными, будут наблюдать. Больных госпитализировали.

Ранее в Нальчике медсестру частного санатория приговорили к четырем годам лишения свободы за массовое заражение пациентов гепатитом С и ВИЧ. Следствие выяснило, что в течение года с сентября 2022 по ноябрь 2023-го в санатории нарушались санитарно-эпидемиологические нормы. Медсестры использовали нестерильные инструменты, а одноразовыми пользовались многократно.

