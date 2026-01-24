В психдиспансере в Кузбассе произошло массовое заражение пациентов

Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области

Пациенты интерната для людей с психическими расстройствами массово заразились гриппом группы А в Кемеровской области, сообщает региональный СК.

Пациенты жаловались на высокую температуру и другие симптомы. СК начал доследственную проверку в учреждении. Два человека заболели внебольничной пневмонией, о чем сообщил Роспотребнадзор по региону.

«Благодаря мероприятиям по активному выявлению при лабораторном обследовании контактных лиц выявлено 46 человек без клинических проявлений с положительными результатами на ОРВИ, в том числе на грипп», — добавили в ведомстве. В интернате проведут дезинфекцию, а за людьми, имевшими контакт с зараженными, будут наблюдать. Больных госпитализировали.

