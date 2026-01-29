 Перейти к основному контенту
ЛУКОЙЛ сообщил, какие активы не продаст в рамках сделки с Carlyle

ЛУКОЙЛ: сделка с Carlyle не затрагивает активы в Казахстане
Компания ЛУКОЙЛ уточнила, что ее сделка с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже зарубежных активов не затрагивает доли российской компании в Казахстане.

«В периметр данной сделки не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности группы ЛУКОЙЛ и продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии», — сообщили в пресс-службе компании.

У ЛУКОЙЛа имеются доли в казахстанских нефтяных месторождениях Карачаганак и Тенгиз, по территории республики также проходит общий Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

Казахстан, в свою очередь, направил властям США обращение по вопросу покупки доли ЛУКОЙЛа в проектах страны, сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

29 января ЛУКОЙЛ сообщил, что заключил соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов. Для завершения сделки необходимо получить одобрение регуляторов, в том числе разрешение управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

В ЛУКОЙЛе также напомнили, что заключенное соглашение не считается эксклюзивным и компания продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями.

ЛУКОЙЛ решил продать свои зарубежные активы, после того как в конце октября Минфин США ввел санкции. Москва считает ограничения незаконными. Интерес к покупке выразили несколько компаний. В декабре США разрешили проводить операции с ЛУКОЙЛом, необходимые для обслуживания и ликвидации заправок за пределами России, до конца апреля 2026 года.

