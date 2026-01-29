 Перейти к основному контенту
Протесты в Иране⁠,
0

Белый дом анонсировал заявление Трампа

Сюжет
Протесты в Иране
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в 16:30 по североамериканскому восточному времени (0:00 мск) сделает заявление, следует из его расписания, которое публикует Roll Call.

Перед этим глава Белого дома заслушает брифинг по разведке и примет участие в заседании кабинета министров. Затем Трамп и его супруга Мелания посетят показ фильма о первой леди США.

NYT сообщила о попытках союзников США убедить Трампа не атаковать Иран
Политика
Дональд Трамп

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп рассматривает разные варианты нанесения ударов по Ирану, хотя окончательного решения еще не принял.

Среди рассматриваемых сценариев — авиаудары по лидерам Ирана и силовикам, которых администрация США обвиняет в убийстве протестующих. Собеседники телеканала также назвали одним из вариантов удары по иранским ядерным объектам и государственным институтам.

Накануне республиканец объявил, что в направлении Ирана движется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, и пригрозил Тегерану еще более сильной атакой, чем летом 2025-го, когда Вашингтон нанес удары по ключевым иранским ядерным объектам.

«Будем надеяться, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливое и равноправное соглашение — без ядерного оружия, — которое будет выгодно всем сторонам», — написал Трамп.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Дональд Трамп Белый дом США заявление
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
