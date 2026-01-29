Белый дом анонсировал заявление Трампа

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в 16:30 по североамериканскому восточному времени (0:00 мск) сделает заявление, следует из его расписания, которое публикует Roll Call.

Перед этим глава Белого дома заслушает брифинг по разведке и примет участие в заседании кабинета министров. Затем Трамп и его супруга Мелания посетят показ фильма о первой леди США.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп рассматривает разные варианты нанесения ударов по Ирану, хотя окончательного решения еще не принял.

Среди рассматриваемых сценариев — авиаудары по лидерам Ирана и силовикам, которых администрация США обвиняет в убийстве протестующих. Собеседники телеканала также назвали одним из вариантов удары по иранским ядерным объектам и государственным институтам.

Накануне республиканец объявил, что в направлении Ирана движется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, и пригрозил Тегерану еще более сильной атакой, чем летом 2025-го, когда Вашингтон нанес удары по ключевым иранским ядерным объектам.

«Будем надеяться, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливое и равноправное соглашение — без ядерного оружия, — которое будет выгодно всем сторонам», — написал Трамп.