Политика⁠,
0

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

CNN: Трамп рассматривает удары по ядерным объектам и лидерам Ирана
Варианты включают авиаудары по лидерам Ирана и силовикам, причастным к убийствам протестующих. Трамп также планирует нанести удары по ядерным объектам и государственным институтам Ирана, узнал CNN
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп рассматривает различные варианты нанесения ударов по Ирану, сообщили CNN источники, знакомые с ситуацией.

Так, рассматриваемые Трампом варианты включают авиаудары США по лидерам Ирана и силовикам, которых администрация США считает ответственными за убийства протестующих. Кроме этого, среди вариантов удары по иранским ядерным объектам и государственным институтам, уточнили источники.

По их словам, Трамп пока не принял окончательного решения.

На фоне угроз военных действий США также выдвинули предварительные условия для встречи с иранскими официальными лицами, рассказали собеседники. Среди них — постоянное прекращение обогащение урана, новые ограничения на иранскую программу баллистических ракет и прекращение всей поддержки иранских прокси-групп в регионе.

Самым проблемным вопросом стало требование США к Ирану ограничить дальность своих баллистических ракет, подчеркнули источники. По их словам, Иран отказался от этого требования и готов обсуждать только ядерную программу.

В идеале Трамп хочет нанести мощный удар, который заставит Тегеран принять американские условия прекращения огня, заявил один чиновник.

NYT сообщила о попытках союзников США убедить Трампа не атаковать Иран
Политика
Дональд Трамп

Трамп накануне днем сообщил, что в направлении Ирана направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, и пригрозил Тегерану еще более сильной атакой, чем та, что состоялась летом 2025 года. «Будем надеяться, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливое и равноправное соглашение — БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, — которое будет выгодно всем сторонам», — написал тогда президент США.

В июне 2025 года США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана в рамках операции по нейтрализации ядерной угрозы, присоединившись к израильской военной кампании.
Целями атаки стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Иран в ответ объявил операцию «Хорошая весть о победе» («Бешарат Фатх»), нанеся ракетный удар по американской базе Аль-Удейд в Катаре — шесть-десять баллистических ракет, три из которых преодолели ПВО.

После этого заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади объявил, что страна вступает в третью стадию конфликта с США и Израилем, который начался после 12-дневной войны летом 2025 года и продолжился массовыми протестами в декабре на фоне серьезного экономического кризиса. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также подчеркнул, что Иран готов дать «незамедлительный и мощный» ответ на любую агрессию против страны.

The New York Times ранее сообщила, что еще до того, как Трамп выдвинул новую угрозу в адрес Ирана, союзники США на Ближнем Востоке прилагали усилия, чтобы предотвратить военный удар по Тегерану.

Причиной массовых протестов в Иране стало недовольство экономической ситуацией в стране. Тегеран обвинил в организации беспорядков США и Израиль.

Трамп грозил нанести удар по республике, если власти начнут жестко подавлять протесты. Однако после консультаций с союзниками Трамп передумал, писала The Wall Street Journal. По данным газеты, против атаки выступили Израиль и арабские страны, сочтя момент неподходящим. Сам американский лидер утверждал, что он сам себя убедил не наносить удар по Ирану после отмены ряда казней в стране. Трамп также призвал положить конец правлению аятоллы Али Хаменеи, которого обвинил в полном разрушении страны и «применении насилия в невиданных ранее масштабах».

