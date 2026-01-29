 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

NYT сообщила о попытках союзников США убедить Трампа не атаковать Иран

NYT: союзники США пытаются убедить Трампа не атаковать Иран
Союзники пытались снизить напряженность еще после первых угроз Трампа. Накануне он заявил о направлении к берегам Ирана авианосца Abraham Lincoln и предупредил о возможном более мощном ударе, чем летом 2025 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Еще до того, как американский президент Дональд Трамп 28 января выдвинул новую угрозу в адрес Ирана, союзники США на Ближнем Востоке прилагали усилия, чтобы предотвратить военный удар по Тегерану, сообщает The New York Times.

Союзники пытались снизить напряженность в течение нескольких недель после первых угроз Трампа, пишет издание.

Офис главы МИДа Египта Бадра Абделатти сообщил, что он говорил отдельно с министром иностранных дел Ирана Аббасом Араги и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, призывая к деэскалации.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман также говорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и призвал к «разрешению споров через диалог таким образом, чтобы укреплять безопасность и стабильность в регионе».

Иранские официальные лица утверждают, что любая атака вызовет ответные удары по всему Ближнему Востоку против союзников США, на чьей территории размещены американские военные базы.

США потребовали от властей Ирана «измениться или уйти»
Политика
Марко Рубио

Трамп накануне днем сообщил, что в направлении Ирана направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, и пригрозил Тегерану еще более сильной атакой, чем та, что состоялась прошлым летом.

«Будем надеяться, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливое и равноправное соглашение — БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, — которое будет выгодно всем сторонам», — добавил тогда президент США.

Госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в конгрессе в тот же день заявил, что США вправе ударить по территории Ирана в случае угрозы атаки по американским силам.

Замглавы иранского МИДа Казем Гарибабади после этого заявил, что республика вступает в третью фазу конфликта с США и Израилем после 12-дневной войны прошлым летом и массовых протестов, вспыхнувших в декабре на фоне экономического кризиса. Аббас Арагчи, в свою очередь, пообещал «незамедлительный и мощный» ответ на любую атаку на страну.

Причиной массовых протестов в Иране стало недовольство экономической ситуацией в стране. Тегеран обвинил в организации беспорядков США и Израиль.

Трамп грозил нанести удар по республике, если власти начнут жестко подавлять протесты. Однако после консультаций с союзниками Трамп передумал, писала The Wall Street Journal. По данным газеты, против атаки выступили Израиль и арабские страны, сочтя момент неподходящим. Сам американский лидер утверждал, что он сам себя убедил не наносить удар по Ирану после отмены ряда казней в стране. Трамп также призвал положить конец правлению аятоллы Али Хаменеи, которого обвинил в полном разрушении страны и «применении насилия в невиданных ранее масштабах».

