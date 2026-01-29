NYT сообщила о попытках союзников США убедить Трампа не атаковать Иран

Союзники пытались снизить напряженность еще после первых угроз Трампа. Накануне он заявил о направлении к берегам Ирана авианосца Abraham Lincoln и предупредил о возможном более мощном ударе, чем летом 2025 года

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Еще до того, как американский президент Дональд Трамп 28 января выдвинул новую угрозу в адрес Ирана, союзники США на Ближнем Востоке прилагали усилия, чтобы предотвратить военный удар по Тегерану, сообщает The New York Times.

Союзники пытались снизить напряженность в течение нескольких недель после первых угроз Трампа, пишет издание.

Офис главы МИДа Египта Бадра Абделатти сообщил, что он говорил отдельно с министром иностранных дел Ирана Аббасом Араги и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, призывая к деэскалации.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман также говорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и призвал к «разрешению споров через диалог таким образом, чтобы укреплять безопасность и стабильность в регионе».

Иранские официальные лица утверждают, что любая атака вызовет ответные удары по всему Ближнему Востоку против союзников США, на чьей территории размещены американские военные базы.

Трамп накануне днем сообщил, что в направлении Ирана направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, и пригрозил Тегерану еще более сильной атакой, чем та, что состоялась прошлым летом.

«Будем надеяться, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливое и равноправное соглашение — БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, — которое будет выгодно всем сторонам», — добавил тогда президент США.

Госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в конгрессе в тот же день заявил, что США вправе ударить по территории Ирана в случае угрозы атаки по американским силам.

Замглавы иранского МИДа Казем Гарибабади после этого заявил, что республика вступает в третью фазу конфликта с США и Израилем после 12-дневной войны прошлым летом и массовых протестов, вспыхнувших в декабре на фоне экономического кризиса. Аббас Арагчи, в свою очередь, пообещал «незамедлительный и мощный» ответ на любую атаку на страну.

Причиной массовых протестов в Иране стало недовольство экономической ситуацией в стране. Тегеран обвинил в организации беспорядков США и Израиль.

Трамп грозил нанести удар по республике, если власти начнут жестко подавлять протесты. Однако после консультаций с союзниками Трамп передумал, писала The Wall Street Journal. По данным газеты, против атаки выступили Израиль и арабские страны, сочтя момент неподходящим. Сам американский лидер утверждал, что он сам себя убедил не наносить удар по Ирану после отмены ряда казней в стране. Трамп также призвал положить конец правлению аятоллы Али Хаменеи, которого обвинил в полном разрушении страны и «применении насилия в невиданных ранее масштабах».