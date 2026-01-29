В Госдуме напомнили, когда российские вузы откажутся от Болонской системы

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В связи с поэтапным переходом на новую модель высшего образования, который запланирован на 2026/2027 учебный год, форматы «бакалавр» и «магистр» в России будут отменены, напомнила в разговоре с «РИА Новости» первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Вместо них введут базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет и специализированное — от одного до трех лет.

По словам Горячевой, специализированный уровень станет обновленным форматом магистратуры, а выпускники базовых программ смогут участвовать в конкурсе на бюджетные места.

«Важное дополнение: раньше после окончания специалитета нельзя было претендовать на бюджетные места в магистратуре. Теперь такого запрета нет», — сказала парламентарий.

Аспирантура будет выделена в отдельный уровень профессионального образования.

Горячева отметила, что переход готовился несколько лет: обсуждение отказа от Болонской системы началось в 2022 году, после чего был запущен «пилот» в шести вузах. Она подчеркнула, что студенты, уже обучающиеся в вузах, закончат учебу по прежним программам, а новая система коснется абитуриентов с 2026–2027 учебного года.

Болонская система предполагает двухступенчатую систему высшего образования: бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). В России также есть программы специалитета (не менее пяти лет) и подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура — 3–5 лет, ординатура — не более трех лет, ассистентура-стажировка — два года).

Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году. Программы по подготовке бакалавров стали появляться в России еще в 1990-х, но повсеместно такое разделение стало основным с 2011 года.

В 2022-м министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в основе российской системы образования «должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента».

Болонскую систему критиковали ряд руководителей вузов, включая ректора Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова Виктора Садовничего. По его словам, до 1990-х все было основано на уникальной фундаментальной системе образования, которая «соответствовала строю». Однако, начав копировать «многое, что нам не свойственно», включая Болонскую систему, страна столкнулась со снижением качества образования.