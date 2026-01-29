Украина в рамках возможных договоренностей с Россией должна пересмотреть государственные границы, допустив отказ от части территории Донбасса, заявила в интервью YouTube-каналу Politeka депутат Верховной рады Анна Скороход (группа «За будущее»).

По мнению парламентария, такой шаг позволил бы Киеву «сохранить территории», поскольку часть регионов, находящихся под контролем России, Украина, по ее утверждению, фактически не контролирует уже давно.

«Я считаю, что в этой ситуации самым правильным решением было бы принять постановление <…> об изменениях административных границ Донецкой и Луганской области», — заявила Скороход.

Она добавила, что изменение границ позволило бы снять сам вопрос статуса Донбасса. «Дабы вопрос границ Донбасса не стоял, потому что мы их просто изменим. Вот и все», — резюмировала депутат.

Скороход была избрана депутатом Верховной рады девятого созыва от партии «Слуга народа» в 2019 году. Ее исключили из фракции в том же году, после чего она стала членом депутатской группы «За будущее». В декабре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование против народного депутата по обвинению в руководстве организованной преступной группой. По словам Скороход, начавшееся расследование является давлением на оппозицию и попыткой заблокировать ее политическую деятельность.

Ряд депутатов Верховной рады допускают отказ Украины от притязании на Донбасс в рамках возможного компромисса с Россией, сообщил в середине января журналист Die Welt Штеффен Шварцкопф со ссылкой на «чрезвычайно влиятельного» украинского парламентария.

Ранее Financial Times со ссылкой на представителей Еврокомиссии писала, что Киев может пойти на мирное соглашение, включая территориальные уступки, лишь при условии вступления Украины в ЕС.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, 54% украинцев категорически против передачи всего Донбасса России, 39% готовы рассмотреть такой вариант при наличии существенных гарантии безопасности.

Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, которые вошли в состав России по итогам референдумов осенью 2022 года. Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп согласовали во время переговоров на Аляске «формулу Анкориджа», подразумевающую российский контроль над всей территорией Донбасса, а также заморозку нынешней линии фронта.