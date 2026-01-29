Граждане ФРГ подарили государству больше €100 тыс. на погашение долга

Граждане Германии перечислили государству более €100 тыс. на погашение госдолга, сообщает Nordkurier со ссылкой на данные Федерального министерства финансов.

По итогам 2025 года сумма добровольных пожертвований в пользу федерального бюджета составила €106 683,65, говорится в материале. При этом, по данным Федерального статистического ведомства, совокупный государственный долг Германии превышает €1,7 трлн.

Как пояснили изданию в Минфине, специальный счет для таких взносов был открыт в 2006 году по инициативе «активных граждан». Перечисления осуществляются с пометкой «погашение долга». Максимальный объем пожертвований был зафиксирован в 2018 году, когда граждане перевели государству более €600 тыс.

В министерстве подчеркнули, что такие взносы не подлежат налоговому вычету, поскольку в противном случае эффект для сокращения долга был бы ниже. Также власти не намерены активно продвигать подобные пожертвования, чтобы не конкурировать с благотворительными организациями.

Согласно основным приоритетам бюджетной политики Германии, бундестаг еще в марте 2025 года проголосовал за внесение изменений в Основной закон ФРГ, которые позволил увеличить расходы на оборону на фоне рекордного роста госдолга.

Также правящая коалиция тогда предложила создать новый специальный фонд в размере €500 млрд, предназначенный для финансирования инфраструктурных проектов. Как отмечала TAZ, социальная политика нового правительства ФРГ остается «слепой зоной», в то время как бюджетные дыры расширяются, а экономика слабеет.