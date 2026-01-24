Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгорода

В результате «самого массированного обстрела» Белгорода повреждены объекты энергетики, загорелась хозпостройка и вспыхнул пожар в одном из дворов города. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Есть повреждения объектов энергетики. Сейчас собираем информацию. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места», — написал глава региона.

Как уточнил Гладков, пожар в одном из дворов произошел при падении обломков. Кроме того, в селе Таврово под Белгородом при таких же обстоятельствах получили повреждения крыши двух частных домов.

Губернатор назвал обстрел «самым массированным». Предположительно, удары нанесли из системы залпового огня HIMARS. По предварительным данным, пострадавших нет.

В 22:01 Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском округе, а также в Шебекино и Шебекинском округе. Она продлилась 21 минуту.