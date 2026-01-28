 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

МИД Украины вызвал посла Венгрии после аналогичного шага Будапешта

Здание МИД Украины
Здание МИД Украины (Фото: РИА Новости)

МИД Украины вызвал посла Венгрии Антала Хейзера после заявлений венгерского руководства о вмешательстве Украины в парламентские выборы Венгрии. Документ опубликован на сайте украинского МИДа.

В ведомстве подчеркнули, что Киев категорически против втягивания страны в предвыборную кампанию Венгрии, потому что это наносит ущерб двусторонним отношениям. Венгерскую сторону призвали прекратить «агрессивную антиукраинскую риторику», чтобы избежать негативных последствий для отношений между соседними странами.

В министерстве отметили, что Украина готова к дальнейшему конструктивному сотрудничеству с Венгрией. Там также заявили о необходимости разблокирования переговоров о вступлении Украины в ЕС, так как это соответствует интересам обоих народов и венгерского меньшинства на Украине.

МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за высказываний Зеленского
Политика
Петер Сийярто

Накануне МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште после призыва украинского президента Владимира Зеленского «дать подзатыльник» «каждому Виктору, который живет за счет денег Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также отметил, что Зеленский и правительство Украины открыто пытаются повлиять на исход выборов.

«Очевидно, они хотят, чтобы победила партия «Тиса», потому что если партия «Тиса» выиграет выборы, то они немедленно дадут зеленый свет вступлению Украины в Европейский союз, немедленно скажут «да» Брюсселю, чтобы втянуть Венгрию в войну, и немедленно позволят Брюсселю забрать деньги венгерских людей на содержание украинского государства», — заявил Сийярто.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Украина Венгрия посол МИД
