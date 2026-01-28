МИД Украины вызвал посла Венгрии после аналогичного шага Будапешта
МИД Украины вызвал посла Венгрии Антала Хейзера после заявлений венгерского руководства о вмешательстве Украины в парламентские выборы Венгрии. Документ опубликован на сайте украинского МИДа.
В ведомстве подчеркнули, что Киев категорически против втягивания страны в предвыборную кампанию Венгрии, потому что это наносит ущерб двусторонним отношениям. Венгерскую сторону призвали прекратить «агрессивную антиукраинскую риторику», чтобы избежать негативных последствий для отношений между соседними странами.
В министерстве отметили, что Украина готова к дальнейшему конструктивному сотрудничеству с Венгрией. Там также заявили о необходимости разблокирования переговоров о вступлении Украины в ЕС, так как это соответствует интересам обоих народов и венгерского меньшинства на Украине.
Накануне МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште после призыва украинского президента Владимира Зеленского «дать подзатыльник» «каждому Виктору, который живет за счет денег Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы».
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также отметил, что Зеленский и правительство Украины открыто пытаются повлиять на исход выборов.
«Очевидно, они хотят, чтобы победила партия «Тиса», потому что если партия «Тиса» выиграет выборы, то они немедленно дадут зеленый свет вступлению Украины в Европейский союз, немедленно скажут «да» Брюсселю, чтобы втянуть Венгрию в войну, и немедленно позволят Брюсселю забрать деньги венгерских людей на содержание украинского государства», — заявил Сийярто.
