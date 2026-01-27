 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава МИД Украины назвал подписантов мирного плана

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Украина и Россия по отдельности подпишут с США 20-пунктный мирный план, подписи стран ЕС не будет, рассказал Сибига. Министр не исключил, что условия могут измениться, но «на данный момент обсуждается именно такая конструкция»
Андрей Сибига
Андрей Сибига (Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Соглашение об урегулировании военного конфликта — двусторонний документ, Россия и Украина будут подписывать его с США, но отдельно друг от друга, рассказал глава украинского МИДа Андрей Сибига в интервью «Европейской правде».

«Если говорить исключительно об этой 20-пунктовой рамке, то это пока двусторонний документ, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией — должны подписать США. На данный момент обсуждается именно такая конструкция, но переговоры еще продолжаются, это процесс», — сказал министр.

Журналисты обратили внимание, что один из пунктов мирного плана касается вступления Украины в Евросоюз. Сибига в ответ заявил, что «даже если подписи ЕС под документом нет — в нем не может быть никаких пунктов, которые не согласованы с европейскими союзниками».

Комментируя участие европейских представителей в одобрении «мирных документов», министр отметил, что Европа «присутствует в мирном процессе и в договоренностях о гарантиях безопасности». «Кстати, важно, что впервые речь идет именно о термине «гарантии безопасности», а не «заверения» или что-то подобное», — добавил он.

Глава МИДа подчеркнул, что предоставленные Украине гарантии безопасности должны иметь юридически обязательный характер. «Поэтому важно, что есть согласие о необходимости ратификации гарантий — в частности, их ратификации в Конгрессе США», — сказал Сибига.

От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине
Политика

Первоначальную версию мирного плана США представили в конце ноября 2025 года. После этого американские представители провели несколько раундов консультаций с Москвой и Киевом по отдельности. Последнюю версию плана из 20 пунктов президенту Владимиру Путину представили спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Встреча прошла в Кремле 22 января.

Еще до встречи с российским президентов Уиткофф рассказывал, что план из 20 пунктов — это документ, который совместно разработали США и Украина, с Россией он тогда не был согласован. В МИД России отмечали, что этот план радикально отличается от тех 27 пунктов, которые Россия прорабатывала с США.

Впервые положения плана из 20 пунктов публично перечислил президент Украины Владимир Зеленский в декабре. Озвученные им условия касались соглашения о ненападении между Россией и Украиной, подтверждения украинского суверенитета и прочных гарантий безопасности. Также речь шла о том, что численность ВСУ будет установлена на уровне 800 тыс. в мирное время.

Россия настаивает на завершении конфликта через устранение его «первопричин» и неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию. Условием мира Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Теги
Милена Костерева
мирный план Россия Украина США Андрей Сибига
