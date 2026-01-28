Словакия решила воздержаться от вступления в «Совет мира» Трампа
Братислава решила пока не присоединяться к «Совету мира», недавно созданному президентом США Дональдом Трампом, передает агентство TASR.
Согласно материалам, утвержденным правительством республики, одна из причин такого решения — неспособность Словакии «выполнить финансовые обязательства», то есть заплатить $1 млрд за членство в организации. Кроме того, по мнению правительства, новые инициативы в форме обязательств по международному праву «должны быть тщательно оценены».
«Обсуждение в правительстве было очень простым и ясным. Мы единогласно пришли к выводу, что Словацкая Республика не будет присоединяться к Уставу «Совета мира», — заявил министр иностранных дел Юрай Бланар.
О создании «Совета мира» с целью урегулирования ситуации в Газе Трамп объявил 15 января. Он направил приглашения лидерам 58 государств и Еврокомиссии.
При этом он не исключал и расширения функций. Axios писал, что глава Белого дома намерен создать масштабную международную организацию. По информации Bloomberg, власти США просят страны, которые хотят получить постоянное место в совете, внести не менее $1 млрд.
22 января в Швейцарии состоялась церемония подписания устава «Совета мира».
