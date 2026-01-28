 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Словакия решила воздержаться от вступления в «Совет мира» Трампа

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Юрай Бланар
Юрай Бланар (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Братислава решила пока не присоединяться к «Совету мира», недавно созданному президентом США Дональдом Трампом, передает агентство TASR.

Согласно материалам, утвержденным правительством республики, одна из причин такого решения — неспособность Словакии «выполнить финансовые обязательства», то есть заплатить $1 млрд за членство в организации. Кроме того, по мнению правительства, новые инициативы в форме обязательств по международному праву «должны быть тщательно оценены».

«Обсуждение в правительстве было очень простым и ясным. Мы единогласно пришли к выводу, что Словацкая Республика не будет присоединяться к Уставу «Совета мира», — заявил министр иностранных дел Юрай Бланар.

NYT узнала детали резолюции «Совета мира» Трампа
Политика
Дональд Трамп

О создании «Совета мира» с целью урегулирования ситуации в Газе Трамп объявил 15 января. Он направил приглашения лидерам 58 государств и Еврокомиссии.

При этом он не исключал и расширения функций. Axios писал, что глава Белого дома намерен создать масштабную международную организацию. По информации Bloomberg, власти США просят страны, которые хотят получить постоянное место в совете, внести не менее $1 млрд.

22 января в Швейцарии состоялась церемония подписания устава «Совета мира».

Анастасия Лежепекова
Дональд Трамп Словакия Совет мира правительство
Дональд Трамп
