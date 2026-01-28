Площадь пожара в пункте выдачи Ozon достигла 900 квадратных метров
В Верхней Пышме Свердловской области загорелся пункт выдачи заказов сети Ozon, сообщает управление МЧС по региону.
Первоначально речь шла о возгорании внутри здания на площади около 400 кв. м, однако позже ведомство сообщило, что площадь возгорания составила 900 кв. м.
«В ликвидации пожара задействованы 33 специалиста и восемь единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.
Пожарным удалось локализовать возгорание.
В этот же день в Горках Ленинских Московской области произошел пожар на конюшне. К моменту прибытия экстренных служб горела кровля.
«Предварительная площадь пожара — 4520 кв. м. По данным администрации, животных в конюшне не было», — уточнили в МЧС.
