РКН объяснил блокировку сайта «Шикимори» детской порнографией

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Поводами для блокировки доступа к сайту с аниме и японскими комиксами манга «Шикимори» стали пропаганда ЛГБТ («международное движение» признано экстремистским и запрещено в России) и материалы с детской порнографией, сообщила РБК пресс-служба Роскомнадзора.

«Ожидаем от ресурса удаление ЛГБТ-материалов, направленных в адрес детской аудитории», — говорится в сообщении РКН.

Пресс-служба пояснила, что на сайте «системно и целенаправленно» распространяли материалы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, детской порнографией, которые «способствовали возбуждению сексуальных чувств к несовершеннолетним и оказывали деструктивное влияние на детей».

Роскомнадзор уточнил, что заблокированный сайт является одним из зеркал, доступ к которым служба ограничивает с 2019 года.

Основания для ограничения доступа к сайту РКН обнаружил 22 и 23 января. 26 января ведомство внесло страницу в реестр ресурсов с запрещенной информацией.

В телеграм-канале «Шикимори» сообщили, что пытаются добиться разблокировки сайта.