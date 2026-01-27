 Перейти к основному контенту
0

Роскомнадзор заблокировал сайт с аниме и мангой «Шикимори»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту «Шикимори», где публиковалась информация об аниме и манге. Ресурс включили в единый реестр ресурсов с запрещенной информацией.

Согласно перечню, основания для ограничения доступа к сайту Роскомнадзор обнаружил 22 и 23 января. 26 января ведомство внесло страницу в реестр. Причина блокировки неизвестна.

«Шикимори» позиционирует себя как русскоязычную энциклопедию аниме, манги и ранобэ.

Согласно данным сервиса Downdetector, жалобы пользователей на работу сайта начали поступать после 15:00 мск 27 января. Тогда же были зафиксированы сетевые сбои.

В России перестали открываться три популярных сайта с аниме
Общество
Фото: SOPA Images / Zuma / ТАСС

В телеграм-канале «Шикимори» подтвердили, что сайт «временно недоступен» из-за ограничений Роскомнадзора. Там уточнили, что пытаются добиться разблокировки.

В октябре 2025 года Роскомнадзор заблокировал одну из крупнейших баз данных и форум об аниме и манге MyAnimeList за пропаганду ЛГБТ («международная общественная организация ЛГБТ» признана экстремистской и запрещена в России).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

