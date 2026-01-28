 Перейти к основному контенту
Общество
В Москве прошла церемония прощания с Александром Олейниковым

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В траурном зале на Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с режиссером, сценаристом, продюсером и ведущим Александром Олейниковым, передает корреспондент ТАСС.

Проститься с режиссером пришли гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, народные артисты России Дмитрий Маликов и Лариса Долина, режиссер Федор Бондарчук и другие.

В возрасте 60 лет умер продюсер и телеведущий Александр Олейников
Общество
Александр Олейников

Олейников умер ночью 24 января в возрасте 60 лет. Причиной смерти продюсера стал оторвавшийся тромб.

Александр Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве. Получил образование во ВГИКе и Московском государственном институте культуры (МГИК). Начал работать на телевидении с 1985 года. В 1992 году Олейников вел программу X телекомпании «ВИD». Через год начал работать на телеканале «ТВ-6 Москва», был секретарем Союза кинематографистов.

В 1995 году занял должность управляющего Службы производства программ телеканала «ТВ-6 Москва», в 1997 году стал гендиректором дирекции «ТВ-6 Москва» Московской независимой вещательной корпорации (МНВК).

В начале 2000-х Олейников стал членом Академии российского телевидения.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
прощание Троекуровское кладбище режиссер



