В Москве прошла церемония прощания с Александром Олейниковым
В траурном зале на Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с режиссером, сценаристом, продюсером и ведущим Александром Олейниковым, передает корреспондент ТАСС.
Проститься с режиссером пришли гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, народные артисты России Дмитрий Маликов и Лариса Долина, режиссер Федор Бондарчук и другие.
Олейников умер ночью 24 января в возрасте 60 лет. Причиной смерти продюсера стал оторвавшийся тромб.
Александр Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве. Получил образование во ВГИКе и Московском государственном институте культуры (МГИК). Начал работать на телевидении с 1985 года. В 1992 году Олейников вел программу X телекомпании «ВИD». Через год начал работать на телеканале «ТВ-6 Москва», был секретарем Союза кинематографистов.
В 1995 году занял должность управляющего Службы производства программ телеканала «ТВ-6 Москва», в 1997 году стал гендиректором дирекции «ТВ-6 Москва» Московской независимой вещательной корпорации (МНВК).
В начале 2000-х Олейников стал членом Академии российского телевидения.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине
Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков
Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу
Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom
США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы
В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России