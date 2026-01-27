 Перейти к основному контенту
0

Российские Ил-114-300 и SJ100 прилетели на выставку в Индию. Видео

Среднемагистральные самолеты Ил-114-300 и Superjet 100 (SJ100) прибыли в аэропорт индийского города Хайдарабада для участия в выставке Wings India. Кадры прибытия опубликовала пресс-служба госкорпорации «Ростех» в телеграм-канале.

Лайнеры вылетели из подмосковного аэропорта Жуковский и преодолели десять стран. В «Ростехе» отметили, что отечественные системы и агрегаты, включая российские двигатели ТВ7-117СТ-01 (установлен в Ил-114-300) и ПД-8 (установлен в Superjet 100), обеспечили перелет в штатном режиме.

Во время выставки Wings India самолеты будут находиться на статической стоянке. «Представители зарубежных авиакомпаний и потенциальные пассажиры смогут оценить удобство салонов обоих самолетов — машины впервые демонстрируются международной публике в полной комплектации, с новыми интерьерами», — говорится в сообщении.

Минпромторг показал новый интерьер импортозамещенного SJ100
Экономика

Международная выставка гражданской авиации Wings India 2026 пройдет в аэропорту Бегумпет в городе Хайдарабад с 28 по 31 января. Мероприятие проводится два раза в год. Ожидается, что в нем примут участие более 150 экспонентов из Индии и всего мира. Также будут продемонстрированы около 25 самолетов.

