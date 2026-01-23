Отечественный двигатель для Superjet испытали на попадание птиц. Видео

Video

Двигатель ПД-8 для самолета Superjet 100 (SJ100) успешно прошел испытания на попадание птиц. Видео испытаний опубликовано в телеграм-канале объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

На кадрах видно, как с помощью специальной установки тушки птиц запускают в двигатель, имитируя встречу со стаей в полете. Начальник производственного участка испытательного цеха «ОДК-Сатурн» Андрей Абросимов объяснил, что в двигатель забрасываются тушки птиц весом 700–730 г, чтобы проверить работу силовой установки при взлете и посадке в случае нештатной ситуации.

Испытания проходили на открытом стенде «ОДК-Сатурн» в Ярославской области. Из пушки за секунду запускались сразу четыре тушки птиц с учетом скорости полета самолета при взлете и посадке — 103 м/с. Тушки попадали в критические секции вентилятора и аэродинамический обтекатель, отметили в пресс-службе ОДК.

Superjet 100 — это российский ближнемагистральный узкофюзеляжный реактивный пассажирский самолет нового поколения. Он предназначен для перевозки пассажиров на региональных линиях, имеет разные модификации с разной дальностью полета и вместимостью.

В марте 2025 года лайнер совершил первый полет с российским двигателем ПД-8. Самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3 тыс. м. В сентябре «Ростех» опубликовал видео полета полностью импортозамещенного самолета. В ноябре двигатели ПД-8 прошли испытания на защиту от воды на аэродроме Жуковский. Самолет проехал по ВПП через бассейн размером 70×12 м.