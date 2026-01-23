 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Отечественный двигатель для Superjet испытали на попадание птиц. Видео

Двигатель ПД-8 для SJ100 успешно прошел испытания на попадание птиц

Отечественный двигатель для Superjet испытали на попадание птиц. Видео
Video

Двигатель ПД-8 для самолета Superjet 100 (SJ100) успешно прошел испытания на попадание птиц. Видео испытаний опубликовано в телеграм-канале объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

На кадрах видно, как с помощью специальной установки тушки птиц запускают в двигатель, имитируя встречу со стаей в полете. Начальник производственного участка испытательного цеха «ОДК-Сатурн» Андрей Абросимов объяснил, что в двигатель забрасываются тушки птиц весом 700–730 г, чтобы проверить работу силовой установки при взлете и посадке в случае нештатной ситуации.

Испытания проходили на открытом стенде «ОДК-Сатурн» в Ярославской области. Из пушки за секунду запускались сразу четыре тушки птиц с учетом скорости полета самолета при взлете и посадке — 103 м/с. Тушки попадали в критические секции вентилятора и аэродинамический обтекатель, отметили в пресс-службе ОДК.

Новый интерьер Superjet 100

Superjet 100 — это российский ближнемагистральный узкофюзеляжный реактивный пассажирский самолет нового поколения. Он предназначен для перевозки пассажиров на региональных линиях, имеет разные модификации с разной дальностью полета и вместимостью.

В марте 2025 года лайнер совершил первый полет с российским двигателем ПД-8. Самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3 тыс. м. В сентябре «Ростех» опубликовал видео полета полностью импортозамещенного самолета. В ноябре двигатели ПД-8 прошли испытания на защиту от воды на аэродроме Жуковский. Самолет проехал по ВПП через бассейн размером 70×12 м.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
испытания двигатель Superjet
Материалы по теме
Минпромторг показал новый интерьер импортозамещенного SJ100
Экономика
Путин заявил, что двигатели для Superjet удалось импортозаместить
Экономика
Superjet совершил первый длительный полет на российских двигателях ПД-8
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
К тушению нефтебазы после удара БПЛА привлекли два пожарных поезда Политика, 12:37
На Украине сообщили, когда начнутся переговоры в Абу-Даби Политика, 12:35
Психиатр объяснил популярность жанра «тру-крайм»
РАДИО
 Общество, 12:34
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине Политика, 12:31
Российские войска заняли село в Харьковской области Политика, 12:29
В Красноярском крае найден таксист, отвозивший пропавшего подростка Общество, 12:28
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Рублев проиграл в третьем круге Australian Open Спорт, 12:21
Зеленский озвучил повестку на переговорах в Абу-Даби Политика, 12:17
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Генсека компартии Вьетнама То Лама переизбрали на второй срок Политика, 12:13
Прокуратура составила портрет московского преступника Общество, 12:09
Капризов принес «Миннесоте» победу в овертайме и побил клубный рекорд Спорт, 12:07