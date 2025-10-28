Россия заключила соглашение о производстве гражданских SJ-100 в Индии

Москва и Нью-Дели заключили соглашение о производстве в Индии гражданских SJ-100. Их будет выпускать HAL. В компании отметили, что SJ-100 станет первым произведенным в Индии пассажирским самолетом с прошлого века

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») и индийская Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в Москве подписали соглашение о производстве в Индии гражданских пассажирских самолетов SJ-100. Об этом HAL сообщила в Х.

Согласно документу, индийская компания получила право на производство SJ-100 для отечественных заказчиков. «Это также будет первый случай, когда в Индии будет произведен полноценный пассажирский самолет. Последним подобным проектом было производство AVRO HS-748 компанией HAL, которое началось в 1961 году и завершилось в 1988 году», — говорится в сообщении.

В HAL отметили, что к настоящему времени выпущено более 200 таких самолетов, которые эксплуатируются более чем 16 коммерческими авиакомпаниями.

Индийский министр обороны Раджнат Сингх назвал заключение соглашения значимым шагом, который изменит правила перелетов на ближние расстояния по схеме UDAN (программа развития региональных аэропортов в Индии, призванная сделать перелеты более доступными для граждан).

Кроме того, подчеркнул Сингх, производство SJ-100 станет важным шагом на пути к достижению самодостаточности Индии в гражданской авиации. «Производство также укрепит частный сектор и создаст прямые и косвенные рабочие места в авиационной отрасли», — написал он в Х.

Superjet 100 — это российский ближнемагистральный узкофюзеляжный реактивный пассажирский самолет нового поколения. Он предназначен для перевозки пассажиров на региональных линиях, имеет разные модификации с разной дальностью полета и вместимостью и является основным пассажирским самолетом в России.

Серийное производство Superjet 100 было остановлено в 2022 году из-за антироссийских санкций. В 2026 году перевозчики ожидают поставки импортозамещенной версии лайнера с российским мотором ПД-8. О завершении импортозамещения двигателей на самолетах Superjet объявил в начале сентября 2025 года президент России Владимир Путин.

В начале октября глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил о продлении ресурса российско-французского двигателя SaM146, которым оснащены SJ-100, благодаря чему эти самолеты смогут продолжить полеты до 2028–2029 годов.