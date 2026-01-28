 Перейти к основному контенту
Общество
В Индии заявили, что обследовали 196 контактных лиц из-за вируса Нипах

Фото: Suvarnabhumi Airport Office / Reuters
Фото: Suvarnabhumi Airport Office / Reuters

Власти Индии утверждают, что вспышку Нипах удалось локализовать, сообщил The Economic Times. Министерство здравоохранения Индии заявило, что пока есть два подтвержденных случая заболевания в восточном штате Западная Бенгалия.

Министерство сообщило, что все выявленные контактные лица были помещены в карантин и протестированы. Всего «было отслежено 196 контактных лиц», и у всех результаты тестов оказались отрицательными.

ВОЗ предрекла новые заражения Нипах из-за слабой изученности вируса
Общество
Фото:Dieter Mahlke / Image Broker / Global Look Press

В Индии зарегистрирована седьмая с 2001 года вспышка летального вируса Нипах, для него не существует вакцины. В России случаев вируса нет.

Нипах — смертельный вирус, от которого нет вакцины или лечения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает его патогеном высокого риска. Летальность наступает в 40–70% случаев, так как вирус вызывает отек мозга.

Случаи заражения людей редки, чаще всего вирус передается от летучих мышей и зараженные фрукты. Среди симптомов: высокая температура, головная и мышечная боли, усталость. Заражение может сопровождаться кашлем, одышкой и пневмонией.

В 2023 году в Индии уже фиксировали вспышку Нипах в штате Керала. За 2024 год в этом регионе от заражения умерли два пациента.

Елена Наумова
Индия вирус вирус Нипах
