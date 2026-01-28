 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Красноярские таможенники изъяли чучело крокодила у пассажирки из Вьетнама

Фото: Сибирское таможенное управление
Красноярские таможенники нашли чучело сиамского крокодила весом 1,6 кг и длиной 105 см в багаже пассажирки, прилетевшей из Вьетнама, сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Экспертиза, по информации таможенной службы, подтвердила, что это чучело сиамского крокодила, который попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Для легальной перевозки таких товаров необходимо подать таможенную декларацию с разрешением от уполномоченных органов.

Таможня в Сочи нашла серьги и колье на 3 млн руб. у пассажирки из Дубая
Общество

«Женщина пояснила, что приобрела товар в качестве сувенира, о необходимости декларирования и представления разрешительных документов не знала», — пояснила пресс-служба.

Чучело крокодила у пассажирки конфисковали, ей также грозит штраф. По факту возбуждено два уголовных дела об административных правонарушениях: недекларирование товаров (ч.1 ст. 16.2 КоАП) и несоблюдение запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП).

20 января в Москве сотрудники таможни задержали в аэропорту Шереметьево 49-летнюю россиянку, которая пыталась провезти в Москву незадекларированные ювелирные украшения бренда Cartier стоимостью 34 млн руб.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Вьетнам таможня административное дело
