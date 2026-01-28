Красноярские таможенники изъяли чучело крокодила у пассажирки из Вьетнама

Красноярские таможенники нашли чучело сиамского крокодила весом 1,6 кг и длиной 105 см в багаже пассажирки, прилетевшей из Вьетнама, сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Экспертиза, по информации таможенной службы, подтвердила, что это чучело сиамского крокодила, который попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Для легальной перевозки таких товаров необходимо подать таможенную декларацию с разрешением от уполномоченных органов.

«Женщина пояснила, что приобрела товар в качестве сувенира, о необходимости декларирования и представления разрешительных документов не знала», — пояснила пресс-служба.

Чучело крокодила у пассажирки конфисковали, ей также грозит штраф. По факту возбуждено два уголовных дела об административных правонарушениях: недекларирование товаров (ч.1 ст. 16.2 КоАП) и несоблюдение запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП).

