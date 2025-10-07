Таможня в Сочи нашла серьги и колье на 3 млн руб. у пассажирки из Дубая

Фото: customs_rf / Telegram Фото: customs_rf / Telegram

Таможенники в Сочи нашли у пассажирки из Дубая незадекларированные украшения на 3 млн руб., сообщает пресс-служба ФТС в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что 38-летнюю женщину остановили в зеленом коридоре и спросили, везет ли она запрещенные или подлежащие декларированию товары. Та ответила отрицательно.

Однако при досмотре в ее рюкзаке нашли «серьги с перламутром и колье в виде четырехлистного клевера с гравировкой Van Cleef & Arpels из коллекции Vintage Alhambra в фирменных футлярах и коробках зеленого цвета». Как показала экспертиза, ювелирные изделия сделаны из сплава желтого и белого золота 750-й пробы.

Пассажирка пояснила, что драгоценности ей подарили и она не знает их цену. Кроме того, по словам женщины, она не знала, что украшения следует задекларировать.

Возбуждено дело о контрабанде стратегически важных товаров — ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса России. Максимальное наказание — лишение свободы до пяти лет.

В августе в Шереметьево у пассажира из Дубая нашли в багаже ювелирные изделия на 4,2 млн руб. Иностранец 40 лет прилетел из Китая, его остановили в зеленом коридоре для выборочной проверки. Украшения он вез в чемодане среди личных вещей. В металлической шкатулке были кольца, серьги, браслет и кулон. По словам мужчины, изделия он вез как подарок для друзей, а таможенных правил не знал. Дело возбудили по той же статье.