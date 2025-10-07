 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Таможня в Сочи нашла серьги и колье на 3 млн руб. у пассажирки из Дубая

Фото: customs_rf / Telegram
Фото: customs_rf / Telegram
Фото: customs_rf / Telegram
Фото: customs_rf / Telegram
Фото: customs_rf / Telegram
Фото: customs_rf / Telegram

Таможенники в Сочи нашли у пассажирки из Дубая незадекларированные украшения на 3 млн руб., сообщает пресс-служба ФТС в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что 38-летнюю женщину остановили в зеленом коридоре и спросили, везет ли она запрещенные или подлежащие декларированию товары. Та ответила отрицательно.

Однако при досмотре в ее рюкзаке нашли «серьги с перламутром и колье в виде четырехлистного клевера с гравировкой Van Cleef & Arpels из коллекции Vintage Alhambra в фирменных футлярах и коробках зеленого цвета». Как показала экспертиза, ювелирные изделия сделаны из сплава желтого и белого золота 750-й пробы.

Таможня раскрыла схему незаконного ввоза мотоциклов и квадроциклов
Бизнес
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Пассажирка пояснила, что драгоценности ей подарили и она не знает их цену. Кроме того, по словам женщины, она не знала, что украшения следует задекларировать.

Возбуждено дело о контрабанде стратегически важных товаров — ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса России. Максимальное наказание — лишение свободы до пяти лет.

В августе в Шереметьево у пассажира из Дубая нашли в багаже ювелирные изделия на 4,2 млн руб. Иностранец 40 лет прилетел из Китая, его остановили в зеленом коридоре для выборочной проверки. Украшения он вез в чемодане среди личных вещей. В металлической шкатулке были кольца, серьги, браслет и кулон. По словам мужчины, изделия он вез как подарок для друзей, а таможенных правил не знал. Дело возбудили по той же статье.

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Сочи Дубай таможня
Материалы по теме
За взятку на таможне гендиректору дали два года условно
Общество
Россиянка устроила погром с бутылками виски на таможне Петербурга
Общество
Таможенники остановили машину из Казахстана с нелегальными мопедами
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Входивший в топ-50 России шеф-повар умер в 37 лет из-за тромба Общество, 22:25
Путин провел совещание с военными в Петербурге. Видео Политика, 22:20
Путин встретился с военными в Петропавловском соборе. Видео Политика, 22:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:02
Конора Макгрегора дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил Спорт, 21:52
Путин объяснил, зачем Киев наносит удары вглубь России Политика, 21:51
Глава Генштаба назвал задачи группировок российских войск Политика, 21:48
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Путин заявил, что считает правильными решения февраля 2022 года Политика, 21:45
Трамп назвал место и сроки встречи с Си Цзиньпином Политика, 21:39
Овечкин не вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ 2025 года Спорт, 21:32
Путин поблагодарил российских военных Политика, 21:27
В Чили мужчина получил по ошибке зарплату за 27 лет работы и уволился Общество, 21:21
Петербург поддержал идею Матвиенко обязать безработных платить за ОМС Общество, 21:21