В России в четыре раза за год вырос спрос на осиновые колья

АТОЛ: спрос россиян на осиновые колья в 2025 году вырос в четыре раза

Фото: Mny-Jhee / Shutterstock

В России за 2025 год в четыре раза вырос спрос на осиновые колья, средний чек покупки — 333 руб., следует из анализа IT-компании «АТОЛ Онлайн». Компания специализируется на оборудовании и ПО для автоматизации торговли. Исследование было проведено на основе обезличенных данных продаж.

Всего спрос на магические атрибуты за год вырос на 50%. Доля продаж оберегов в исследуемой выборке составила 36%, при этом спрос на них увеличился в 2,2 раза.

Покупки рун выросли на 54%. При этом спрос на карты таро уменьшился на 5%, а средняя цена на колоду незначительно — на 2% — упала.

Также в исследовании указано, что россияне стали значительно чаще приобретать стеклянные шары (рост спроса — 101%). Кроме того, увеличился спрос на куклы вуду — на 63%, маятники для биолокации (34%) и на черные свечи (8%).

Данные основаны на анализе обезличенных данных сервиса «АТОЛ Онлайн», охватывающего 5,7 млн чеков (за 2024 и 2025 годы).

Ранее исследование Platforma показало, что в России общая аудитория любителей мистики и эзотерики выросла на 30% — с 7,3 млн человек в 2023 году до 9,5 млн в 2024 году. Аналитики связывали всплески популярности гаданий и предсказаний с условиями политической нестабильности.