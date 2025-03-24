Россияне стали больше обращаться к эзотерике

Общая аудитория любителей мистики выросла на 30%, с 7,3 млн человек в 2023 году до 9,5 млн в 2024-м, следует из исследования Platforma

Россияне все чаще обращаются к эзотерическим практикам: общая аудитория, интересующаяся мистикой, выросла на 30%, с 7,3 млн человек в 2023 году до 9,5 млн в 2024-м, следует из исследования Platforma (есть у РБК). Почти половина (49%) граждан положительно относится к эзотерике, включая астрологию и гадания.

Аналитика основана на агрегированных обезличенных данных за январь—декабрь 2023 года и январь—декабрь 2024-го. Исследование охватывает параметры возраста, пола, дохода, регионального распределения, а также популярных интересов аудитории.

В 2023 году количество запросов, связанных с обучением гаданию на картах Таро в «Яндексе», превысило 21 тыс., высокий спрос на эту услугу оставался и в прошлом году. Популярны также приложения для гаданий на картах Таро, такие как Velstar и «Будущие чтения карт Таро 2024», особенно в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, отмечают аналитики.

Наибольший интерес к эзотерике проявляют пользователи 35–44 лет — они составляют 33% аудитории. 26% любителей таро и астрологии — граждане 45-55 лет. Поздние зумеры и миллениалы (от 25 до 34 лет), интересующиеся предсказаниями и астрологическими прогнозами, составляют 19% от всей аудитории.

Среди тех, кто интересуется мистикой, больше женщин, чем мужчин (54%, против 46%). Более половины увлекающихся эзотерикой имеют средние доходы, а 28% — высокие. Они также интересуются компьютерами, здоровьем и образованием.

Аналитики связывают всплески популярности гаданий и предсказаний с периодами политической нестабильности. Так, в 2023 году спрос на услуги тарологов увеличился на 18%. Астрологические события, такие как ретроградный Меркурий, также поднимают спрос на эзотерику, отмечается в исследовании.