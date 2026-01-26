Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников в Каменске-Шахтинском

Военные отразили воздушную атаку БПЛА в городе Каменске-Шахтенском Ростовской области, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Накануне вечером и минувшей ночью в Ростовской области отражена воздушная атака и уничтожены БПЛА в г. Каменске-Шахтенском», — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших и разрушениях нет, уточнил Слюсарь, предупредив, что беспилотная опасность сохраняется.

Оперштаб Краснодарского края сообщал несколько раз за ночь о падении обломков дронов в Славянске-на-Кубани. Фрагменты беспилотников упали на территории двух предприятий, там пострадал один человек. Кроме этого, некоторые обломки упали на территории семи частных домов, в некоторых из них выбив окна, в одном — повредив крышу.

