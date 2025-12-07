 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Сикорский предложил Маску лететь на Марс после призыва упразднить ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил в соцсети Х на предложение американского миллиардера Илона Маска упразднить Европейский союз.

Маск написал ранее, что ЕС нужно упразднить, поскольку «бюрократия ЕС медленно душит Европу», а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ.

«Лети на Марс. Там нет цензуры нацистских приветствий», — написал Сикорский.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Радослав Сикорский Польша Илон Маск Евросоюз
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
