Сикорский предложил Маску лететь на Марс после призыва упразднить ЕС
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил в соцсети Х на предложение американского миллиардера Илона Маска упразднить Европейский союз.
Маск написал ранее, что ЕС нужно упразднить, поскольку «бюрократия ЕС медленно душит Европу», а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ.
«Лети на Марс. Там нет цензуры нацистских приветствий», — написал Сикорский.
Материал дополняется
