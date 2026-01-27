В Иркутской области завели дело после аварии с автобусом

После ДТП с автобусом в Иркутской области завели уголовное дело

Фото: Прокуратура Иркутской области

В Иркутской области завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело возбуждено после ДТП с участием двух грузовых автомобилей и микроавтобуса, где пострадали 12 человек, сообщило региональное следственное управление СК в своем телеграм-канале.

Авария произошла на 123 км трассы Р-258 «Байкал». Микроавтобус с пассажирами ехал из Иркутска в Улан-Удэ.

«В результате аварии 11 человек доставлены в больницу», — сообщил губернатор области Игорь Кобзев. Он также отметил, что, по предварительной информации, после осмотра медиками Слюдянской районной больницы 5 человек, 1 из них в тяжелом состоянии, госпитализированы. Еще 3 человека направлены на амбулаторное лечение. Губернатор добавил, что с остальными еще работают медики.

