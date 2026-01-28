Минобороны и Сбербанк подписали документы о центрах реабилитации военных

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Министерство обороны России, Министерство культуры и Сбербанк подписали соглашения о центрах реабилитации для военных в Москве, в том числе в музее-заповеднике «Архангельское». Об этом РБК сообщили в оборонном ведомстве.

Первый документ — меморандум о намерениях между Минобороны России и «Сбером» о строительстве на базе НМИЦ им. А.А.Вишневского нового центра медицинской реабилитации более чем на 200 коек, с высокотехнологичной помощью, включая VR/AR-терапию и комплексную диагностику и восстановительное лечение.

Второе соглашение, между двумя министерствами и Сбербанком, касается развития объекта культурного наследия «Ансамбль усадьбы «Архангельское». Договором предусмотрено расширение и благоустройство музея-заповедника «Архангельское», создание общественно полезного и социально значимого пространства на части земельного участка Минобороны для реабилитации военнослужащих, а также для организации и проведения на его территории культурно-образовательных и спортивных мероприятий.

В июле министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что лечение и восстановление здоровья военнослужащих — приоритетная задача. Это произошло во время визита главы Минобороны в Мурманскую область, где он осмотрел модернизированный многопрофильный медицинский центр. Тот был реконструирован в 2024 году и теперь оснащен современным оборудованием, а также использует телемедицину для консультаций с федеральными специалистами.

В феврале 2024-го глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что власти в течение трех лет выделят более 70 млрд руб. на реабилитацию раненных в ходе военной операции на Украине.