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Военная операция на Украине ,  
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Мурашко назвал объем средств на реабилитацию раненых военных

Мурашко: на реабилитацию раненых участников военной операции выделят ₽70 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине

Более 70 млрд руб. в течение трех лет будет выделено на реабилитацию раненных в ходе военной операции на Украине, заявил Минздрава Михаил Мурашко в интервью «РИА Новости».

«В общей сложности по поручению президента на реабилитацию нам будет выделено в эти годы более 70 миллиардов рублей», — сказал Мурашко.

Он отметил, что в программе госгарантий участники военной операции на Украине имеют преимущество — они получают лечение в первую очередь и могут попасть в наиболее подходящие для них медицинские учреждения.

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выделить дополнительные ресурсы для обеспечения военнослужащих-участников военной операции на Украине современными средствами реабилитации в сентябре 2023 года во время посещения центра «Возвращение». В ходе визита президенту рассказали, что среди бывших военных есть имеющие инвалидность, им требуются современные протезы.

В декабре 2023 года Минобороны России отчиталось о создании «эффективной системы реабилитации в госпиталях и санаторно-курортных организациях». В ведомстве рассказали, что было создано девять центров реабилитации, в которых раненые после протезирования получают новые военные и гражданские специальности. Из них 75% трудоустраиваются в военные комиссариаты, высшие учебные заведения и другие организации Минобороны, утверждает министерство.

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Минздрав Михаил Мурашко раненые военнослужащие военнослужащие реабилитация
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