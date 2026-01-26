Обломки БПЛА повредили три дома в Краснодарском крае

Три дома в Славянске-на-Кубани Краснодарского края были повреждены в результате падения БПЛА, сообщает оперативный штаб региона в телеграм-канале.

Обошлось без пострадавших, уточнила пресс-служба. В трех домах были выбиты стекла, в одном — повреждена крыша.

Ранее в аэропорту Краснодара временно ограничили полеты в целях безопасности.

Накануне, 25 января, оперштаб сообщил также о падении обломков БПЛА на территории двух школ в станице Федоровской, которые испортили забор воскресной школы и линию электропередачи, тогда были выбиты несколько стекол в обеих школах. Никто не пострадал.

Материал дополняется