 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Обломки БПЛА повредили три дома в Краснодарском крае

Сюжет
Военная операция на Украине

Три дома в Славянске-на-Кубани Краснодарского края были повреждены в результате падения БПЛА, сообщает оперативный штаб региона в телеграм-канале.

Обошлось без пострадавших, уточнила пресс-служба. В трех домах были выбиты стекла, в одном — повреждена крыша.

Ранее в аэропорту Краснодара временно ограничили полеты в целях безопасности.

Аэропорт Краснодара приостановил полеты
Политика

Накануне, 25 января, оперштаб сообщил также о падении обломков БПЛА на территории двух школ в станице Федоровской, которые испортили забор воскресной школы и линию электропередачи, тогда были выбиты несколько стекол в обеих школах. Никто не пострадал.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Краснодарский край БПЛА повреждения
Материалы по теме
При атаке дронов на портовые терминалы в Краснодарском крае погибли двое
Политика
Губернатор Пензенской области сообщил о четырех сбитых дронах
Политика
Над Россией за ночь сбили 75 дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Более 70 пострадали из-за молнии и холода на акции в поддержку Болсонару Общество, 03:36
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Фидан назвал условия международной поддержки новых властей Сирии Политика, 03:05
Обломки БПЛА повредили три дома в Краснодарском крае Политика, 03:02
Медведев допустил ответ спецоружием на попытку атаки резиденции Путина Политика, 02:44
Всем домам и соцобъектам в Мурманской области вернули тепло после аварий Общество, 02:11
В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу Политика, 02:01
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури Общество, 01:26
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Аэропорт Краснодара приостановил полеты Политика, 01:15
Медведев напомнил об истекающем 5 февраля договоре ДСНВ с США Политика, 01:13
ЦАХАЛ сообщила об ударе по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане Политика, 00:37
Дамаск заявил о нарушении курдами режима прекращения огня Политика, 00:11
Российские аналоги «Оземпика» показали трехкратный рост продаж Общество, 00:00