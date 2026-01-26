Обломки БПЛА повредили три дома в Краснодарском крае
Три дома в Славянске-на-Кубани Краснодарского края были повреждены в результате падения БПЛА, сообщает оперативный штаб региона в телеграм-канале.
Обошлось без пострадавших, уточнила пресс-служба. В трех домах были выбиты стекла, в одном — повреждена крыша.
Ранее в аэропорту Краснодара временно ограничили полеты в целях безопасности.
Накануне, 25 января, оперштаб сообщил также о падении обломков БПЛА на территории двух школ в станице Федоровской, которые испортили забор воскресной школы и линию электропередачи, тогда были выбиты несколько стекол в обеих школах. Никто не пострадал.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»