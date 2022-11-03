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Продюсер пообещал удалить из интернета все видео с Шатуновым

Продюсер Андрей Разин пообещал удалить из интернета все видео с Шатуновым
Продюсер Разин заявил, что все видео, связанные с певцом и «Ласковым маем», будут доступны только на двух YouTube каналах, желающим надо будет получить разрешение правообладателя. Представитель Шатунова назвал это бредом
Андрей Разин
Андрей Разин (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

В течение трех месяцев все видеоматериалы, связанные с Юрием Шатуновым и группой «Ласковый май» будут удалены из интернета, заявил продюсер Андрей Разин в обращении на своем YouTube-канале.

По его словам, к февралю 2023 года ролики останутся только на двух каналах — Разина и группы «Ласковый май», а удаление коснется не только материалов в соцсетях, но и федеральных телеканалов: «Все телевизионные программы российского телевидения... будут удалены через три месяца». Разин заявил, что таким образом хочет «зачистить поле».

Желающим нужно будет запросить согласие правообладателя, сказал продюсер. С его слов, это коснется и исполнения песен «Ласкового мая» на концертах, мероприятиях или вечерах памяти. Разин заявил, что «Юра Шатунов» — это товарный знак, который музыкант продал продюсеру в 2013 году. «А я продал американцам», — добавил он.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Представитель Шатунова Аркадий Кудряшов заявил «РИА Новости», что слова Разина — «бред» и призвал «следить за обновлениями на официальных страницах Шатунова».

Как отмечает агентство, бренд «Ласковый май» в 2003 году зарегистрировал индивидуальный предприниматель Руслан Филатов. Действие знака распространяется на 27 классов товаров и семь классов услуг, например, музыкальные инструменты, транспортные средства, огнестрельное оружие, печатные издания, мебель, одежду, рекламу, страхование, связь, организацию шоу. В 2021 году Шатунов пытался оспорить решение Роспатента о регистрации товарных знаков, заявив, что это произошло с нарушением Гражданского кодекса, но суд отклонил иск певца.

Шатунов умер 23 июня из-за обширного инфаркта. Ему стало плохо во время отдыха с друзьями в селе Растуново в Подмосковье. Музыканту было 48 лет.

2 ноября Разин заявил, что намерен воссоздать «Ласковый май» с молодыми исполнителями.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Юрий Шатунов Андрей Разин «Ласковый май» продюсер правообладатели
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