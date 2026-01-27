В аэропортах Краснодара, Геленджика и Волгограда ограничили полеты

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Дополнительные временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковский). Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в телеграм-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написала пресс-служба.

Ограничения также введены в аэропорту Волгограда.

В публикации отметили, что введенные меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Росавиация подчеркнула, что для Краснодара ограничения являются дополнительными. В аэропорту действует NOTAM, согласно которому авиагавань не принимает регулярные рейсы с 19:00 до 9:00 мск. В аэропорту Геленджика также действует NOTAM, он не принимает регулярные рейсы с 20:00 до 8:30.

Последний раз в Геленджике приостанавливали полеты 21 января. Ограничения сняли утром 22 января. В Краснодаре прием и выпуск рейсов ограничили в ночь на 27 января, меры продлились около четырех с половиной часов.