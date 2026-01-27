В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты

Аэропорт Краснодара (Пашковский) возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

О том, что краснодарская авиагавань перестала принимать и отправлять рейсы Росавиация сообщила в 01:39 мск.

Вводимые для Пашковского ограничения считаются дополнительными — согласно действующему NOTAM (извещение для летного состава) аэропорт принимает регулярные рейсы только с 9:00 до 19:00 мск.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.