Власти объяснили уничтожением фрагментов БПЛА громкие звуки в Воронеже
Звуки взрывов, которые слышали жители Воронежа, связаны с уничтожением неразорвавшихся обломков БПЛА, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Громкие звуки, которые могли слышать жители Воронежа, связаны с уничтожением в одном из микрорайонов города неразорвавшихся фрагментов БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — сообщает пресс-служба (цитата по «РИА Новости»).
Режим опасности БПЛА в Воронежской области был введен в 9:20 утра 27 января. Позднее в этот день жители сообщали о громких звуках над городом, по сообщению издания «Воронеж онлайн».
10 января Воронеж, по словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, подвергся одной из самых сильных атак беспилотников с начала военных действий. В ходе атаки была ранена пожилая женщина, которая скончалась в больнице в ночь на 11 января.
В период с 20:00 мск до 23:00 мск 10 января, по сообщению министерства обороны, были перехвачены 17 беспилотников над Воронежской областью.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE
Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией
Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО
FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины
США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE
Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей