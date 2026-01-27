Власти объяснили уничтожением фрагментов БПЛА громкие звуки в Воронеже

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Звуки взрывов, которые слышали жители Воронежа, связаны с уничтожением неразорвавшихся обломков БПЛА, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Громкие звуки, которые могли слышать жители Воронежа, связаны с уничтожением в одном из микрорайонов города неразорвавшихся фрагментов БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — сообщает пресс-служба (цитата по «РИА Новости»).

Режим опасности БПЛА в Воронежской области был введен в 9:20 утра 27 января. Позднее в этот день жители сообщали о громких звуках над городом, по сообщению издания «Воронеж онлайн».

10 января Воронеж, по словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, подвергся одной из самых сильных атак беспилотников с начала военных действий. В ходе атаки была ранена пожилая женщина, которая скончалась в больнице в ночь на 11 января.

В период с 20:00 мск до 23:00 мск 10 января, по сообщению министерства обороны, были перехвачены 17 беспилотников над Воронежской областью.