Власти объяснили уничтожением фрагментов БПЛА громкие звуки в Воронеже

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Звуки взрывов, которые слышали жители Воронежа, связаны с уничтожением неразорвавшихся обломков БПЛА, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Громкие звуки, которые могли слышать жители Воронежа, связаны с уничтожением в одном из микрорайонов города неразорвавшихся фрагментов БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — сообщает пресс-служба (цитата по «РИА Новости»).

Гусев назвал атаку на Воронеж одной из сильнейших с начала конфликта
Политика

Режим опасности БПЛА в Воронежской области был введен в 9:20 утра 27 января. Позднее в этот день жители сообщали о громких звуках над городом, по сообщению издания «Воронеж онлайн».

10 января Воронеж, по словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, подвергся одной из самых сильных атак беспилотников с начала военных действий. В ходе атаки была ранена пожилая женщина, которая скончалась в больнице в ночь на 11 января. 

В период с 20:00 мск до 23:00 мск 10 января, по сообщению министерства обороны, были перехвачены 17 беспилотников над Воронежской областью.

Читайте РБК в Telegram.

Валерия Антонова
Воронеж БПЛА Военная операция на Украине
