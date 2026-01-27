Путин возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище. Видео
Президент России Владимир Путин в 82-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.
На этом же кладбище есть братская могила — к ней президент также возложил букет.
В 2019 году Путин рассказал, что могилу его брата нашли на Пискаревском кладбище. У президента было два старших брата. Первый — Альберт — умер еще до Великой Отечественной войны, второй — Виктор — еще ребенком скончался от дифтерии во время блокады Ленинграда.
Пискаревское кладбище на северо-востоке Петербурга — самое большое в мире мемориальное кладбище, посвященное жертвам Второй мировой войны. Там находятся массовые захоронения жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта, а также мемориал павшим.
