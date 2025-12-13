«РИА Новости» узнало об инструкции ЕС для общения с дипломатами из России

В инструкции, разосланной постпредствам, советуют не посещать мероприятия с их участием, и в случае необходимости рекомендуют избегать попадания в кадр рядом с российскими дипломатами

Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) разослала «инструкции по общению с дипломатами России» в постоянные представительства государств при ООН в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

В постпредство Евросоюза при ООН в Женеве поступили рекомендации, которые затем были направлены в другие дипломатические миссии.

Документ от ЕСВС содержит советы по взаимодействию с российскими дипломатами. В частности, в них предлагают воздерживаться от участия в мероприятиях с их участием, а в противном случае рекомендуется стараться избежать попадания в объективы камер рядом с российскими дипломатами.

По информации источника, это уже второй подобный документ, выпущенный ЕСВС.

Сообщается, что российские дипломаты уже ощутили последствия этих рекомендаций. Например, при встрече с ними перестали подавать руки, а в одном случае их даже попросили покинуть мероприятие, организованное другой дипломатической миссией.

В конце октября Евросоюз принял 19-й пакет санкций, который в том числе ввел ограничения на поездки российских дипломатов. «ЕС ограничивает передвижения российских дипломатов, чтобы противостоять попыткам дестабилизации», — заявила тогда глава евродипломатии Кая Каллас.

Источник Politico в Брюсселе сообщал, что основной элемент пакета санкций — экономический, но возможность ограничить передвижение российских дипломатов «также особенно полезна».

До этого Financial Times (FT) писала, что страны Евросоюза согласились ограничить передвижение российских дипломатов внутри блока в рамках 19-го пакета санкций. Выдвинутая Чехией инициатива обязывает российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, информировать правительства других стран о своих планах поездок перед пересечением границ принимающей страны.

МИД России пообещал принять ответные меры на ограничения для российских дипломатов.

Москва считает санкции Запада незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому на этот счет выработан «определенный иммунитет».