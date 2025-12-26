Посол России заявил о претензиях к Австрии из-за визовых ограничений
У России есть серьезные претензии к Австрии из-за визовых ограничений, которые, по оценке Москвы, препятствуют участию российских представителей в международных мероприятиях. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил посол России в Вене Андрей Грозов.
По его словам, Австрия как принимающая страна нарушает обязательства, связанные с размещением в Вене ОБСЕ и других международных организаций, и регулярно мешает присутствию российских представителей в международных мероприятиях.
«Мы неоднократно заявляли о пагубности использования визового «рычага» как препятствия для присутствия российских дипломатов, общественников и экспертов на мероприятиях австрийской площадки», — сказал посол. Он подчеркнул, что такая практика осложняет работу международных организаций, базирующихся в Вене.
В октябре, страны Евросоюза согласовали ограничение передвижения российских дипломатов внутри ЕС в рамках 19-го пакета санкций. Согласно инициативе, российские дипломаты, работающие в странах ЕС, должны заранее уведомлять власти о планируемых поездках при пересечении границ внутри объединения.
Грозов, однако, в декабре заявил, что посольство России в Австрии пока не получало уведомлений от властей о введении ограничений на передвижение российских дипломатов.
