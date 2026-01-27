 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Нидерланды начали учения с истребителями F-35 в гражданском аэропорту

Нидерланды начали учения с истребителями F-35 в гражданском аэропорту Схипхол
Фото: James Sutton / Getty Images
Фото: James Sutton / Getty Images

В международном аэропорту Схипхол в Амстердаме начались двухдневные военные учения с участием четырех истребителей F-35, самолета-заправщика и транспортного самолета НАТО, сообщили в пресс-службе Минобороны Нидерландов.

Учения направлены на отработку действий ВВС вне военных баз в условиях кризиса или военного конфликта. Истребители будут выполнять несколько вылетов над Северным морем, после чего возвращаться в Схипхол для заправки и пополнения учебного вооружения.

«В случае угрозы или конфликта необходимо действовать гибко», — отметил командир подразделения подполковник Паскаль Смаал. По его словам, тренировки должны проходить так, чтобы не мешать обычному движению в аэропорту.

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Подобные учения позволяют проверять логистику и безопасность, поскольку в случае кризиса может не оказаться доступа к военным аэродромам, подчеркнул заместитель командующего ВВС генерал-майор Роберт Аданг.

Ранее датские ВВС совместно с французскими союзниками провели учебную миссию в небе над Гренландией. В ней участвовали два современных датских истребителя F-35 и французский самолет-заправщик Airbus A330MRTT. Основной целью учений стала отработка дозаправки в воздухе, дальних перелетов и действий в экстремальных условиях Арктики.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Нидерланды истребители ВВС Нидерландов военные учения аэропорты
