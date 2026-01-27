 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Лодка с туристами перевернулась у берегов Омана

Туристическое судно перевернулось у берегов Омана
Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock
Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock

Недалеко от берегов Омана перевернулась лодка с французскими туристами на борту, три человека погибли, передает SkyNews со ссылкой на Королевскую полицию Омана.

«Трое туристов утонули, когда лодка перевернулась в двух с половиной морских милях от столицы Омана Маската», — говорится в сообщении.

На борту находились 25 французских туристов, а также гид и капитан судна. После инцидента на место происшествия прибыли экстренные службы управления гражданской обороны и скорой помощи. Двоим туристам была оказана помощь на месте.

Появилось видео с места крушения катера с россиянами в Таиланде
Общество

Ранее в Андаманском море у берегов Пхукета скоростной катер столкнулся с рыбацкой лодкой. На его борту находилось около 50 человек. Одна россиянка при аварии погибла. Судно следовало от Пхукета к островам Пхи-Пхи.

