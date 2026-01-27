Шишкарев заявил о планах создать зерновой хаб в Омане
Группа компаний «Дело» рассматривает возможность создания зернового хаба в Омане для экспорта в ряд африканских стран. Об заявил председатель совета директоров Сергей Шишкарев в интервью «Россия 24».
Группа компаний «Дело» — транспортно-логистический холдинг, оказывающий комплекс услуг по перевалке грузов и бункеровке судов в порту Новороссийска, организации железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедированию, таможенному оформлению экспортно-импортных грузов, доставке нефти и нефтепродуктов.
«Моя идея — создать хаб по перевалке зерна, возможной переработке либо торговые операции проводить на территории султаната Оман с последующим перераспределением, доставкой зерна в африканские страны», — сказал Шишкарев.
Он уточнил, что основное внимание планируется уделить странам восточного побережья Африки — «там много потребителей российского зерна».
Весной 2024 года Шишкарев рассказал «Коммерсанту», что в рамках стратегии до 2035 года ГК «Дело» хочет присутствовать в местах потребления зерна в «Саудовской Аравии, ОАЭ, Омане, возможно в Нигерии, Эфиопии».
По данным ФТС, с 2023-го Африка стала для России более значимым экспортным направлением, чем Северная и Южная Америка. В ноябре того же года Россия начала бесплатные поставки зерна в несколько стран Африки, вскоре после того как объявила о выходе из сделки по экспорту зерна из украинских портов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE
Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией
Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО
FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины
США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE
Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей