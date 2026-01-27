 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Основателя iGooods Куниса внесли в список террористов и экстремистов

Григорий Кунис
Григорий Кунис (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Основатель сервиса доставки iGooods Григорий Кунис внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из данных, опубликованных на сайте ведомства. Запись о Кунисе находится под номером 9490.

Предприниматель в комментарии РБК Петербург рассказал, что его внесли в перечень в связи с уголовным делом. Он отметил, что Росфинмониторинг заранее не сообщил о решении.

«Росфинмониторинг имеет право внести меня в список на основании моего приговора, например. Они имеют право вносить людей в список даже по подозрению», — сказал он.

В июле 2025 года Куниса арестовали за перевод Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом, признан в России запрещенной экстремистской и нежелательной организацией и ликвидирован) 3,5 тыс. руб. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК — финансирование экстремистской деятельности.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Анастасия Карева
