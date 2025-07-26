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Политика ,  
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Основателя сервиса доставки арестовали за перевод ФБК ₽3,5 тыс.

Следствие считает, что основатель сервиса доставки iGooods Григорий Кунис перевел ФБК деньги в 2022 году, уже после того как организацию признали экстремистской и ликвидировали

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 15 сентября основателя сервиса доставки продуктов iGooods Григория Куниса по ч.1 ст. 282.3 УК (финансирование экстремистской деятельности), сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, Кунис перевел Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом, признан в России запрещенной экстремистской организацией и ликвидирован) 3,5 тыс. руб. Это произошло не позднее 5 февраля 2022 года, Кунис осознавал, что ФБК «ликвидирована в связи с осуществлением экстремистской деятельности», заявили в суде. Фонд был признан экстремистской организацией 9 июня 2021 года.

Как пишет 47news, в деле говорится о семи переводах по 500 руб. каждый.

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24 июля Куниса задержали, он просил отправить его под домашний арест, сообщили в суде.

Кунис основал сервис iGoods в 2015 году вместе с братом Дмитрием. Согласно данным РБК Компании, тому сейчас принадлежат более 60% в ООО «Айгудс Системс» и «Айгудс.ру». Григорий Кунис в 2020 году был участником проекта РБК Петербург «Герои года. Энергичные люди».

В апреле по той же статье — ч.1 ст. 282.3 УК — осудили петербуржца Александра Адамова. Мужчине дали четыре года условно за перевод ФБК 1 тыс. руб.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Санкт-Петербург ФБК арест пожертвование экстремистская организация
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