Основателя сервиса iGooods оштрафовали на ₽350 тыс. за донаты ФБК
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал основателя сервиса доставки продуктов iGooods Григория Куниса виновным в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 Уголовного кодекса) за перевод денег Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, включен в реестр иноагентов, признан в России запрещенной экстремистской, нежелательной и террористической организацией и ликвидирован). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Как рассказал Кунис на суде, с 2013 года он интересовался работой ФБК с журналистской точки зрения. При этом он не участвовал в работе организации и не разделял ее политических взглядов. Кроме того, он оформил подписку на ежемесячные переводы организации в размере 500 руб.
Суд установил, что после признания ФБК экстремистской организацией 9 июня 2021 года в период с августа 2021-го по февраль 2022-го Кунис сделал семь пожертвований по 500 руб. Суд решил, что он осознавал факт признания организации экстремистской и ликвидированной.
Кунис свою вину признал и раскаялся в содеянном. Предприниматель отметил, что отменил подписку на донаты ФБК в феврале 2022 года, так как осознал, что его действия нарушают закон.
Кунису избрали наказание в виде штрафа 500 тыс. руб. Суд принял во внимание срок содержания под арестом, поэтому размер штрафа снизили до 350 тыс. руб.
Григорий Кунис находился под стражей с 25 июля 2025 года. Его освободили в зале суда после оглашения приговора.
