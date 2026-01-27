 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило об уничтожении 19 беспилотников за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 27 января перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Больше всего — девять дронов — сбили над Курской областью. Еще пять военные перехватили над Краснодарским краем, три — над Азовским морем, по одному — над Орловской и Белгородской областями.

Вечером 26 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отражении воздушной атаки над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами. В результате удара БПЛА в Шебекино погиб мужчина. Он скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ

ЕС решил полностью запретить газ из России

Reuters сообщил, что Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии

Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США

Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower

В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard
Авторы
Теги
Анастасия Карева
БПЛА беспилотники ПВО Минобороны
Материалы по теме
Раненная при атаке БПЛА на Воронеж женщина умерла в больнице
Политика
Обломки БПЛА повредили три дома в Краснодарском крае
Политика
Силы ПВО перехватили 13 БПЛА за три часа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 26 янв, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 26 янв, 17:57
Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией Политика, 08:48
Москвичей попросили отказаться от личного транспорта на фоне снегопада Общество, 08:47
Развитие руководителя: три ключевых кризиса на пути ростаПодписка на РБК, 08:44
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Герасимов сообщил, что военные находятся в 12–14 км от окраин Запорожья Политика, 08:26
Минобороны сообщило об уничтожении 19 беспилотников за ночь Политика, 08:24
FT узнала, что США связали гарантии Украине с уступкой Донбасса Политика, 08:12
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Ставка на мир: какие акции могут выиграть от геополитической разрядкиПодписка на РБК, 08:05
Юристы сообщили о паузе в разблокировке активов россиян в БельгииПодписка на РБК, 08:00
«Триггер глобального кризиса»: что значит рекордный рост облигаций ЯпонииПодписка на РБК, 08:00
Герасимов раскрыл, как продвинулись российские войска с начала 2026 года Политика, 07:56
Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE Политика, 07:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Цены на серебро взлетели почти на 300%. Продолжится ли ралли: 3 сценарияПодписка на РБК, 07:30