Минобороны сообщило об уничтожении 19 беспилотников за ночь

Фото: Александр Река / ТАСС

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 27 января перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Больше всего — девять дронов — сбили над Курской областью. Еще пять военные перехватили над Краснодарским краем, три — над Азовским морем, по одному — над Орловской и Белгородской областями.

Вечером 26 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отражении воздушной атаки над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами. В результате удара БПЛА в Шебекино погиб мужчина. Он скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.