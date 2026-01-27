Минобороны сообщило об уничтожении 19 беспилотников за ночь
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 27 января перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Больше всего — девять дронов — сбили над Курской областью. Еще пять военные перехватили над Краснодарским краем, три — над Азовским морем, по одному — над Орловской и Белгородской областями.
Вечером 26 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отражении воздушной атаки над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами. В результате удара БПЛА в Шебекино погиб мужчина. Он скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ
ЕС решил полностью запретить газ из России
Reuters сообщил, что Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии
Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США
Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower
В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard