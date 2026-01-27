 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
Десять аэропортов отменили отдельную плату за регистрацию пассажиров

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Десять российских аэропортов прекратили взимать отдельную плату с авиакомпаний за использование платформ для регистрации, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Проверка, проведенная ФАС совместно с Минтрансом и Генпрокуратурой, установила, что операторы 15 аэропортов самостоятельно ввели тариф за использование систем общего доступа для регистрации пассажиров. Однако по закону расходы на регистрацию должны быть включены в базовый тариф за обслуживание, а не взиматься отдельно.

ФАС пригрозила делом аэропортам Сочи, Калининграда и Екатеринбурга
Бизнес
Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

После предупреждения ФАС операторы аэропортов Благовещенска, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского, Самары и Тобольска отменили тариф. Ранее аналогичные платные услуги отменили и в аэропортах Волгограда, Горно-Алтайска, Калининграда, Сочи и Челябинска.

В июле 2025 года ФАС получила обращения о необоснованном завышении цен на питьевую воду в зонах вылета аэропортов. Ведомство поручило управлениям в Москве и Подмосковье «усилить контроль в связи с информацией о резком росте цен на эту продукцию в аэропортах столицы».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

