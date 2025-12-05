ФАС пригрозила делом аэропортам Сочи, Калининграда и Екатеринбурга

ФАС пригрозила аэропортам Сочи, Екатеринбурга и Калининграда антимонопольным делом из-за взимания платы за использование платформ для регистрации на рейсы. Эти расходы включены в базовый тариф обслуживания пассажиров, отметила ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения главным операторам аэропортов Сочи, Калининграда (Храброво) и Екатеринбурга (Кольцово), причиной стало взимание платы с авиакомпаний за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров.

«Действия операторов аэропортов по взиманию отдельного тарифа за использование платформы общего доступа, установленного операторами самостоятельно, содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных для них условий договора», — сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС отметила, что эту позицию поддерживает Минтранс, и пригрозила антимонопольным делом в случае неисполнения требований.

Государство регулирует тарифы за обслуживание пассажиров, расходы за регистрацию должны быть включены в базовый тариф, напомнили в ФАС.

РБК направил запросы в аэропорты Екатеринбурга и Калининграда, а также обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Сочи.

Весной управление ФАС по Санкт-Петербургу завело антимонопольное дело в отношении оператора аэропорта Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) — из-за повышенных цен на парковку.

Однако Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области встал на сторону оператора Пулково, сочтя аналитический отчет ведомства, подготовленный осенью прошлого года, недостаточным основанием для возбуждения дела. Суд также взыскал с петербургского управления ФАС 50 тыс. руб. в пользу компании в качестве компенсации судебных издержек.