Политика⁠,
0

В Эстонии заявили о нехватке тиров для тренировки военных

Фото: Paulius Peleckis / Getty Images
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

В Эстонии не хватает мест для отработки навыка стрельбы военнослужащими. Об этом сообщил управляющий учебных полигонов Центра оборонных инвестиций Элари Кальмару, передает ERR.

По его словам, большая часть стрелковых тиров расположена далеко от воинских частей. Открытые стрелковые тиры, находящиеся непосредственно рядом с частями, сейчас есть только в двух городах — Йыхви и Тапа. Он отметил, что, несмотря на необходимость в сооружениях, в ближайшие годы центр не планирует их строительство из-за недостаточного финансирования.

Руководитель спортивного отдела в Кайтселийте Маргус Пурлау (Союз обороны), также сообщил, что в организации существует только 11 открытых и восемь крытых стрелковых тиров.

Телекомпания приводит и слова руководителя группы бюро готовности и реагирования Департамента полиции и погранохраны Яака Кивесте о том, что не во всех регионах сотрудники правоохранительных органов могут воспользоваться собственными тирами, где можно тренироваться со всеми типами оружия.

«В идеале мы видим потребность в такой инфраструктуре в каждом регионе. Тогда мы сможем отрабатывать, например, стрельбу с близкой дистанции в жилых помещениях, применение оружия при остановке транспортного средства или реагирование несколькими патрулями на отражение нападения», — сказал он.

ERR передает, что у Департамента полиции и погранохраны есть только пять стрелковых тиров — три в Таллине, один в Тарту и один в Раквере. Кайтселийт планирует установить еще одно крытое сооружение для стрельбы из пневматического и спортивного оружия в Пярну.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Эстония военные стрельба на полигоне военнослужащие
