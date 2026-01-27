Суд рассмотрит жалобу по иску к Тимуру Иванову на ₽1,2 млрд

Тимур Иванов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

11 февраля суд рассмотрит представление прокурора, а также несколько апелляционных жалоб на решение по иску Генпрокуратуры к Тимуру Иванову на 1,2 млрд руб. Большая часть ответчиков пока что не подала жалобы, поскольку не получила мотивированное решение суда. Об этом РБК сообщил адвокат Денис Балуев.

5 декабря 2025 года Пресненский районный суд Москвы вынес решение по делу Иванова. Тогда был частично удовлетворен иск генпрокуратуры об изъятии в доход государства у Иванова и связанных с ним лиц 1,2 млрд руб.

Генпрокуратура требовала изъять три земельных участка в Карелии и Московской области, имение в Московской области, принадлежащие Иванову через третьих лиц нежилые помещения в «Кадашевских палатах», усадьбу в Тверской области и «дом Мастера» в Москве. Кроме того, надзорное ведомство ходатайствовало об изъятии 40 транспортных средств, 30 картин, 10 антикварных книг, 26 единиц оружия, коллекции часов и 170 ювелирных изделий весом более 2,5 кг.

Также Генеральная прокуратура просила обратить в доход государства компанию «Гринэнерджи» и доли в уставных капиталах компаний «Агрокомплекс Русское село» и «Волжский берег» и денежные средства Иванова в разных валютах.

Суд удовлетворил ходатайство в полном объеме, единственным исключением стал автомобиль Bentley Continental GT 2004 года. Он был подарен бывшей супруге Иванова первым мужем на рождение сына.