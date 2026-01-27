 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Иванова⁠,
0

Суд рассмотрит жалобу по иску к Тимуру Иванову на ₽1,2 млрд

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

11 февраля суд рассмотрит представление прокурора, а также несколько апелляционных жалоб на решение по иску Генпрокуратуры к Тимуру Иванову на 1,2 млрд руб. Большая часть ответчиков пока что не подала жалобы, поскольку не получила мотивированное решение суда. Об этом РБК сообщил адвокат Денис Балуев.

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Политика
Тимур Иванов

5 декабря 2025 года Пресненский районный суд Москвы вынес решение по делу Иванова. Тогда был частично удовлетворен иск генпрокуратуры об изъятии в доход государства у Иванова и связанных с ним лиц 1,2 млрд руб.

Генпрокуратура требовала изъять три земельных участка в Карелии и Московской области, имение в Московской области, принадлежащие Иванову через третьих лиц нежилые помещения в «Кадашевских палатах», усадьбу в Тверской области и «дом Мастера» в Москве. Кроме того, надзорное ведомство ходатайствовало об изъятии 40 транспортных средств, 30 картин, 10 антикварных книг, 26 единиц оружия, коллекции часов и 170 ювелирных изделий весом более 2,5 кг.

Также Генеральная прокуратура просила обратить в доход государства компанию «Гринэнерджи» и доли в уставных капиталах компаний «Агрокомплекс Русское село» и «Волжский берег» и денежные средства Иванова в разных валютах.

Суд удовлетворил ходатайство в полном объеме, единственным исключением стал автомобиль Bentley Continental GT 2004 года. Он был подарен бывшей супруге Иванова первым мужем на рождение сына.

Антонина Сергеева
Тимур Иванов суд иски жалоба
Тимур Иванов фото
Тимур Иванов
экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
