Герасимов: подразделения группировки «Днепр» находятся в 14 км от юга Запорожья

Герасимов сообщил, что военные находятся в 12–14 км от окраин Запорожья

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Российские подразделения находятся в 12–14 км от южных и юго-восточных окраин Запорожья, заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

«Соединения группировки войск «Днепр» наступают в общем направлении на Запорожье. Передовые подразделения находятся на удалении 12–14 км от южных и юго-восточных окраин областного центра», — сказал он.

Герасимов отметил, что в течение января бойцы «Днепра» взяли под контроль четыре населенных пункта, в том числе Новояковлевку.

Ранее Минобороны сообщило о взятии подразделениями группировки «Днепр» сел Павловка, Лукьяновское и Новобойковское, расположенных в Запорожской области.

Всего с начала января 2026 года российские военные заняли 17 населенных пунктов. Под их контроль перешло свыше 50 кв. км.