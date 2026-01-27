 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

Герасимов сообщил, что военные находятся в 12–14 км от окраин Запорожья

Герасимов: подразделения группировки «Днепр» находятся в 14 км от юга Запорожья
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Российские подразделения находятся в 12–14 км от южных и юго-восточных окраин Запорожья, заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

«Соединения группировки войск «Днепр» наступают в общем направлении на Запорожье. Передовые подразделения находятся на удалении 12–14 км от южных и юго-восточных окраин областного центра», — сказал он.

Герасимов отметил, что в течение января бойцы «Днепра» взяли под контроль четыре населенных пункта, в том числе Новояковлевку.

Герасимов раскрыл, как продвинулись российские войска с начала 2026 года
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Ранее Минобороны сообщило о взятии подразделениями группировки «Днепр» сел Павловка, Лукьяновское и Новобойковское, расположенных в Запорожской области.

Всего с начала января 2026 года российские военные заняли 17 населенных пунктов. Под их контроль перешло свыше 50 кв. км.

Персоны
Анастасия Карева
Запорожье Минобороны «Днепр» российские военные Валерий Герасимов
Валерий Герасимов фото
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
Прямой эфир
Герасимов сообщил, что военные находятся в 12–14 км от окраин Запорожья Политика, 08:26
Герасимов раскрыл, как продвинулись российские войска с начала 2026 года Политика, 07:56
