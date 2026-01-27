Герасимов сообщил, что военные находятся в 12–14 км от окраин Запорожья
Российские подразделения находятся в 12–14 км от южных и юго-восточных окраин Запорожья, заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.
«Соединения группировки войск «Днепр» наступают в общем направлении на Запорожье. Передовые подразделения находятся на удалении 12–14 км от южных и юго-восточных окраин областного центра», — сказал он.
Герасимов отметил, что в течение января бойцы «Днепра» взяли под контроль четыре населенных пункта, в том числе Новояковлевку.
Ранее Минобороны сообщило о взятии подразделениями группировки «Днепр» сел Павловка, Лукьяновское и Новобойковское, расположенных в Запорожской области.
Всего с начала января 2026 года российские военные заняли 17 населенных пунктов. Под их контроль перешло свыше 50 кв. км.
